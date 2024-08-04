نائب محافظ دمياط ترأس اجتماعا لبحث موقف مشروعات "حياة كريمة" فى كفر سعد

دمياط معتز الشربيني

ترأست المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لبحث موقف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية وكافة القطاعات.

وتناول الاجتماع الوقوف على آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية بكافة القطاعات ونسب التنفيذ بها، وكذلك موقف تشغيل المشروعات التى تم الانتهاء منها وفى هذا السياق، بحثت نائب محافظ دمياط المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ لاستكمال المشروعات وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط بأهمية دفع منظومة العمل، للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية، حيث أكد فى تصريح له أن الفترة القادمة ستشهد متابعات دورية للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات وتذليل أى معوقات، لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات وأيضًا تحقيق الاستراتيجية الخاصة بتطوير الريف المصري وخدمة الأهالى.

ومن جانبها ذكرت المهندسة شيماء الصديق، أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتذليل المعوقات والعقبات لاستكمال مشروعات المبادرة الجارى تنفيذها بعدد 28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 588 مشروعا، وذلك لتنفيذ رؤية القيادة السياسية بالنهوض بالريف المصرى والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للأهالى.