مكتبة الإسكندرية تقدم عرض "مكتبتك فى مدرستك" فى مدارس المحافظة

الإسكندرية - جاكلين منير

قدمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والاعلام، بتقديم عرض "مكتبتك في مدرستك"، في ‏مدرسة بدر المباركة ومدرسة الشهيد محمد فاروق القرش الابتدائية ومجمع مدارس هدي شعراوي الرسمية لغات خلال شهر يوليو الماضي، وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس يستعرض تاريخ المكتبة وخدماتها في إطار التعاون الدائم والمستمر بين مكتبة الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك من خلال عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل" ويعرض الفيلم تاريخ إنشاء المكتبة القديمة وفكرة إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية الجديدة، وكذلك شرح تفصيلي لأقسام وأنشطة المكتبة المختلفة المقدمة للجمهور، هذا وقد تفاعل الطلاب من المدارس مع المرشدين الذين قاموا بالشرح لهم وتم الرد على جميع أسالتهم واستفساراتهم المتعلقة بأنشطة وفعاليات المكتبة. وسوف تستأنف الإدارة تقديم عروضها لمعظم المدارس بالإسكندرية وباقي المحافظات.



جدير بالذكر أن إدارة الزيارات تعمل من خلال قسمي الاستقبال والجولات الإرشادية على استقبال زوار ورواد المكتبة وطلاب المدارس والجامعات من المصريين والجنسيات المختلفة وكذلك كبار الزوار وحجز وتنظيم الجولات الإرشادية وعروض البانوراما الحضارية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

علاوة على ذلك تقدم الادارة العديد من البرامج للأطفال والنشء والتي كان من أبرزها برنامج زيارة العائلة، البرامج التطوعية، عروض أفلام مبسطة للأطفال لشرح تاريخ المكتبة، وكذلك فيلم مكتبة الإسكندرية بين الماضي والحاضر والمستقبل والذي يعرض للمدارس والعائلات.



