مصرع 12 شخصا وإصابة 32 أخرين جراء الأمطار في إقليم بلوشستان الباكستاني

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أكدت هيئة إدارة الكوارث في إقليم "بلوشستان" الباكستاني، مقتل 12 شخصا جراء الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على مناطق متفرقة من الإقليم مؤخرا.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في إصابة 32 شخصا، مشيرة إلى أنها ألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 260 منزلا.



وأشارت القناة الباكستانية، إلى أن إقليم "بلوشستان" شهد هطولا غزيرا للأمطار خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة في المناطق المنخفضة وتقطع السبل بالعديد من الأشخاص بعد أن أغرقت المياه الطرق.



وتعتبر المنظمات العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة باكستان واحدة من الدول الأكثر عرضة للطقس القاسي وتغير المناخ حيث تسببت الفيضانات عام 2022 في مقتل أكثر من 1700 شخص وتشريد الملايين الآخرين.