مصرع مهاجرين اثنين وفقدان أخر بغرق قارب قبالة السواحل الإيطالية

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أعلنت السلطات الإيطالية، مصرع مهاجرين أثنين غير شرعيين وفقدان أخر بعد غرق قارب يحمل 34 مهاجرا بالبحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الإيطالية.



وأوضح حرس السواحل في إيطاليا - في بيان اليوم الأحد أنه تلقى نداء استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، ويبحر على بعد حوالي 17 ميلا جنوب شرق سيراكيوز ، وخرجت على الفور زوارق دورية السواحل للمساعدة.



وأشار إلى أنه جاري حاليا عمليات البحث عن الشخص المفقود الذي كان على متن القارب الذي غرق لاحقا وما إذا كان هناك اعداد اخرى من المفقودين من المركب.