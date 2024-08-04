مستشار الرئيس الفلسطينى: وقف العدوان أولوية تستوجب العمل لتحقيقها

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قال مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، إن وقف العدوان وحقن دماء الشعب الفلسطينى كان ولا تزال أولوية منذ اليوم الأول للعدوان، ويجب أن تتوافر كل الجهود الوطنية الفلسطينية مع الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف كامل للعدوان.



وأكد الهباش فى مداخلة مع قناة "العربية" الإخبارية، أن الجريمة الإسرائيلية المستمرة تحصد كل يوم مزيد من الضحايا، والشعب الفلسطينى هو من يدفع الثمن الباهظ والأكثر فداحة فى تلك الحرب التى هى من طرف واحد، وهى حرب إبادة كاملة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، قائلا "لدينا أمل بالوصول إلى هدنة ووقف لإطلاق النار لحماية الشعب الفلسطينى من ويلات العدوان".



ولفت إلى أن تسارع الأحداث خلال الفترة الأخيرة بشكل أكثر حدة يفرض على الجميع تنحية أى خلاف، مشددا على أهمية الوحدة الحقيقية وأن يكون الموقف الفلسطينى واحد وتوحيد كل الجهود لتحقيق الهدف الوطنى وهو التخلص من الاحتلال والاستقلال، موضحا أن الوضع لا يخضع للاختيار بل أنه حتمية تفرض أن نكون يدا واحدة حتى لا يستفيد الاحتلال من حالة الفرقة.