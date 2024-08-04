مدينة إسنا تنظم احتفالية لتكريم عدد من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، بحضور المهندسة صباح منصور نائبة رئيس المركز، في إحتفالية مميزة داخل مجلس المدينة عدد من أوائل الطلاب بالشهادة الثانوية الأزهرية والتابعين لمركز إسنا، حيث شهد الاحتفالية أسر أولياء الأمور ومسئولى المعاهد الأزهرية بإسنا.

وقدم رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الاحتفالية، درع التفوق للطالبة أماني سلطان محمود سيد أحمد لحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المنطقة الأزهرية، والطالبة أمل سلطان محمود سيد أحمد والتى حصلت على المركز الثاني، والطالبة أروى نوبي جابر أحمد لحصولها على المركز الثالث، والطالبة الزهراء محمود سيد أحمد إبراهيم لحصولها على المركز الرابع، وأيضا تم تكريم الطالب يحيى صابر عبدالباسط محمد الحاصل على المركز الأول " كفيف " بالقسم الأدبي، والطالب محمود يوسف الصغير فهمى الحاصل على المركز الثاني " كفيف ".

وهنأ الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا، كافة الطلبة الأوائل وحفزهم على استمرار النجاح والتفوق والعمل على مواصلة الجهد، والحفاظ على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة، ووجه تحية وشكر لأولياء أمور الطلاب لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.

وكان قد هنأ المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، الطالبة أماني سلطان محمود مغني ابنة قرية الدير بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر والحاصلة على المركز العاشر في اوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي بمجموع 99.23%، مقدمًا التهنئة لها ولأسرتها على تفوقها متمنياً لها دوام التفوق والنجاح.

وأجرى محافظ الأقصر اتصالاً هاتفياً بالطالبة ووالدها وقدم التهنئة لها وتوأمتها امل سلطان محمود مغني الحاصلة على مجموع 98.60% القسم العلمي، ووجه المحافظ الشكر للطالبة أماني مشيداً بما بذلته من جهد حتى تنال المركز العاشر على مستوى الجمهورية، معرباً عن تمنياته لها ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق.



إحتفالية لتكريم عدد من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية



جانب من إحتفالية لتكريم عدد من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية



فرحة أوائل الثانوية الأزهرية فى إسنا بالتكريم



فعاليات إحتفالية لتكريم عدد من أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية