مدينة أرمنت تنفذ 6 حالات إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 20 قيراطا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن تنفيذ 6 حالات إزالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة 20 قيراط بأرمنت الحيط والوابورات وقرية الرزيقات، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إنه تنوعت الحالات ما بين حفر وصب قواعد خرسانية مسلحة، وحفر خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت وتشوين مواد بناء، حيث تمت الإزالة بمعدات المركز،كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة رئيس قرية الرزيقات، ومشرفى التنظيم ومدير وموظفى المتابعة، ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

فيما أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة إستمرار تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ضمن أعمال الموجة 23 لإزالة التعديات، والتي انطلقت منذ عدة أيام في كافة محافظات الجمهورية، وانطلقت بكل قوة في محافظة الأقصر بالمدن والقرى المختفة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدى بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الاراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



أرمنت تنفذ 6 حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة 20 قيراط