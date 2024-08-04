اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مدير أمن الفيوم يتفقد المواقف ويوجه بالتواجد الميدانى والسيولة المرورية.. صور

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:20 م
مدير أمن الفيوم يتفقد المواقف ويوجه بالتواجد الميدانى والسيولة المرورية.. صور مدير أمن الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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قاد اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم حملة مكبرة بمدينة الفيوم والشوارع الحيوية، لليوم الثاني على التوالي، حيث تفقد منطقه موقف مصر وميدان المسلة، لتحقيق السيولة المروريه وإعادة الأنضباط للشارع الفيومي .

ووجه مدير أمن الفيوم قوات المرور والمرافق بالتواجد الميداني والحفاظ المستمر على المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسيه وإحداث السيولة المرورية المطلوبة ورفع جميع الإشغالات، مشددا على حسن معاملة المواطنين وسرعه فحص أي مشكله لهم والتعامل معها بكل جديه، لإستشعار المواطن بالأمن والأمان وتلبية إحتياجاته .

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