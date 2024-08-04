اليوم السابع
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محافظ سوهاج يتفقد الكورنيش الشرقى ويوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:51 م
محافظ سوهاج يتفقد الكورنيش الشرقى ويوجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل جولة محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، الكورنيش الشرقى بمدينة سوهاج، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى النظافة والتجميل بالكورنيش، بحضور على لطفى رئيس حى شرق، وعلى بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

وأكد محافظ سوهاج، أهمية الكورنيش الشرقى كمتنفس أساسى لأهالى سوهاج من مختلف مراكز المحافظة، موجها بالبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، على أن تشمل الأعمال دهان ورفع كفاءة البرجولات، وأعمدة الإنارة، ودهان الأسوار الحديدية بألوان موحدة، وإصلاح مقاعد الإنتظار بطول الكورنيش، وزيادة الأشجار والمسطحات الخضراء.

ووجه المحافظ، خلال جولته، بزيادة حاويات القمامة بامتداد الكورنيش ووضع سلات صغيرة على أعمدة الإنارة، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للكافيتريات الموجودة على الكورنيش ورفع كفاءتها وطرحها للتشغيل لخدمة المواطنين.







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النظافة

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