محافظ المنوفية: تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبى بالمنطقة الصناعية

المنوفية - محمود شاكر

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من المواطنين وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، حيث وجه رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا لبحث طلب مواطن يلتمس تسهيل اجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز طبى بالمنطقة الصناعية، دعما للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة .

استمرارا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشياً مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر على كافة الأصعدة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بناحية شوشاى بأشمون وتوفير مصدر دخل ثابت لها لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة وأمنه ، كما أستمع المحافظ لشكوى مواطن بناحية ميت أبو شيخة يتضرر من تعدى كافتيريا على الطريق العام وعلى الفور أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا برئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالنزول الميداني فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي والعرض عليه .

وأحال المحافظ شكوى مواطنة بناحية أم خنان بقويسنا تتضرر من قيام أحد الجيران بالتعدى على الطريق العام بالمخالفة للمخطط التفصيلي إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى والتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه، فيما وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ببحث شكوى مواطن بناحية زاوية رزين يتضرر من قيام أحد الجيران بتشوين معدات داخل الكتلة السكنية مما يلحق الضرر به والعرض عليه.



