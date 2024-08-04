محافظ الدقهلية: مصر تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمقر الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمستثمرين والتقي بعدد من المستثمرين، ووجه بسرعة حل مشاكلهم وتذليل كافة العقبات لهم، حيث تفقد مركز خدمة المستثمرين ووجه بتطويره وتوفير جهاز نداء الى بالإضافة إلي تفقد أدارت وأقسام الجهاز للوقوف علي عمل كل إدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة، وأكد المحافظ علي أن الرئيس السيسي يولي الصناعة ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة تعمل في تعاون كامل من أجل حل كافة مشاكل المستثمرين والصناعة في مصر ، من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء مصانع جديدة وإصدار التراخيص وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقه بمستلزمات الإنتاج والمنتجات .

ووجه المحافظ بالتنسيق لعقد اجتماع فوري مع مستثمري المنطقة الصناعية بجمصة لبحث كافة مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وكلف المحافظ، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بسرعة التنسيق مع شركة الكهرباء، وإنهاء توصيل الكهرباء لأحد المصانع الصينية لصناعة اعلاف الأسماك وتذليل كافة العقبات للبدء في أعمال التشغيل ، جاء ذلك خلال لقائه بأحد المستثمرين من دولة الصين .



وكلف المحافظ ،رئيس الجهاز بالتنسيق مع شركة الكهرباء وسرعة الانتهاء من توصيل الكهرباء لأحد مصانع قطع غيار السيارات للبدء في أعمال التشغيل وتذليل كافة العقبات التي تواجه مالك المصنع .

وأشار إلى أن مصر تفتح ازرعها لجميع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار فيها ولدينا مناطق صناعية واعدة ووفرة في الأيد العاملة، بالإضافة إلى مناخها المعتدل وموقعها الفريد وتضم أهم مجرى ملاحي في العالم وهو قناة السويس الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وهو شريان التجارة العالمية.