محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا أعمال تركيب مجارى الأمطار "الجريلات" بنفق الثلاثينى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية، مساء السبت، لمتابعة تركيب المرحلة الأولى تركيب مجاري الأمطار والرشح "الجريللات" بنفق الثلاثيني بنطاق حي أول وحي ثان مدينة الإسماعيلية.

حيث بدأت امس السبت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة الإسماعيلية، تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتركيب مجاري الأمطار والرشح "الجريلات" بنفق الثلاثيني"مخرج النفق جهة سوق الجمعة"؛ لمنع حوادث سقوط السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأثنى "أكرم" على أعمال الجارية موجهًا بسرعة إنجاز الأعمال مع مراعاة الدقة في التنفيذ ودون الإخلال بالاشتراطات الفنية.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية أنه سيتم تنفيذ الأعمال خلال عشرين يومًا نظرًا لوجود مواصفات وأبعاد خاصة الجريلات ويتم تصليحها وصيانتها أولًا بأول.

ووجَّه أكرم بدهان البلدورات الخاصة بأرصفة النفق في جميع الاتجاهات، هذا إلى جانب تخطيط النفق بعد الانتهاء من أعمال تركيب الجريلات.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بالتأكد من صيانة مضخات المياه الخاصة بنظام تأمين الحريق، بجانب صيانة ومراجعة الإضاءة والتأكيد على نظام كاميرات المراقبة الخاصة بالنفق ومراجعتها بصفة دورية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع كفاءة النفق وظهوره بالمظهر اللائق لأهالي الإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه بتركيب الجريلات مجاري الأمطار والرشح وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، والخاصة بعدم وجود مجاري الأمطار و الرشح "الجريلات" بنفق الثلاثيني مما يسبب حوادث للسيارات.

وتناشد محافظة الإسماعيلية المواطنين وقائدي السيارات، التخفيف من السرعة أثناء القيادة داخل نفق الثلاثيني، لحين الانتهاء من الأعمال.





تركيب الجريلات بنفق الثلاثينى