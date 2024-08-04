محافظة الإسكندرية: إغلاق كوبري محرم بك اتجاه الكورنيش بسبب أعمال الصيانة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تقرر إغلاق كوبري محرم بك اتجاه الكورنيش، نطاق حي وسط وذلك حتى السبت 17 أغسطس 2024، وذلك بناء على إخطار الهيئة العامة للطرق والكباري المسند إليها أعمال صيانة كوبري محرم بك.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن الطرق البديلة هى: السيارات القادمة من الصحراوي وطريق المطار السريع سيكون خط سيرها أسفل كوبري محرم بك و الدوران من محور المحمودية ، والسيارات القادمة من الكورنيش في اتجاه الصحراوي وكارفور مسارها الحارة التي تم صيانتها أعلى الكوبري .

وكان الفريق أحمد خالد سعيد ، محافظ الإسكندرية، قد عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات المعنية ، لمتابعة كافة الملفات الهامة و المشكلات التى تؤرق المواطن السكندرى، والتشديد على مواجهتها بكل حزم وقوة، قائلا: أننا خلال الفترة القادمة سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في كافة الملفات، خاصة الملفات التي تمثل تحديات كبيرة لنا ومنها ملفات الرصف، والنظافة، والإزالات والإشغالات، مشيرًا إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي محددة وواضحة أهمها التواجد الميداني الدائم وسط المواطنين.



