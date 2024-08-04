كتب أحمد يعقوب

مجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية تحتفى بوزير المالية السابق ورئيس «التأمين الصحى الشامل»



إبراهيم سرحان:



«د. معيط» سيظل نموذجًا للإرادة المصرية القوية فى هزيمة التحديات والتطوير والإنجاز فى زمن قياسي



كل التقدير لنجاحات «د. معيط» فى تطوير وميكنة المنظومات المالية والضريبية



رئيس «التأمين الصحى الشامل»:



ميكنة وحوكمة إدارة المالية العامة للدولة.. تجربة وطنية خالصة حظيت باهتمام الدول الشقيقة



المصريون قادرون على تجاوز التحديات وتحويل أحلامهم إلى واقع فى «الجمهورية الجديدة»



نجحنا مع «إى. فاينانس» فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والمنظومة الضريبية وتحسين مؤشرات الأداء المالى

احتفت مجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بالدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزير المالية السابق، وقام إبراهيم سرحان رئيس المجموعة، العضو المنتدب، بتكريم الدكتور معيط، معربًا عن تقديره لنجاحاته فى تطوير وميكنة المنظومات المالية والضريبية، التى عكست دعمه لمسار التحول الرقمي للمنظومة المالية للدولة بكل روافدها ومكوناتها.

قال إبراهيم سرحان، إن الدكتور معيط، سيظل نموذجًا للإرادة المصرية القوية فى هزيمة التحديات والتطوير والإنجاز فى زمن قياسي بالعمل المخلص والدؤوب، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية استثنائية ارتبطت بتحديات بالغة الشدة.

أضاف إبراهيم سرحان،: لا ننسى المقولة الشهيرة للدكتور معيط:«كل الأنظمة لازم تكون مميكنة لضمان الحصول على حق الدولة بما يرضى الله.. دون ظلم أحد»، التى كانت دافعًا قويًا لمضاعفة جهودنا لتحقيق المستهدفات فى زمن قياسي للإسهام فى صون مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزير المالية السابق، أن تطوير وميكنة وحوكمة إدارة المالية العامة للدولة.. تجربة وطنية خالصة حظيت باهتمام الدول الشقيقة، وأثبتت أن المصريين قادرون على تجاوز التحديات وتحويل أحلامهم إلى واقع فى «الجمهورية الجديدة»، لافتًا إلى أن مجموعة «إي. فاينانس» أصبحت الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة، وقد نجحنا معًا فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية على نحو أسهم فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.



