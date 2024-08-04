مئات الإسرائيليين عالقون بمطار براغ مع تزايد إلغاء الرحلات إلى تل أبيب

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أعلنت شركة "أركيا" الجوية الإسرائيلية، أن حوالي 400 مسافر إسرائيلي، ظلوا عالقين في مطار براغ بالتشيك لأكثر من ثلاثة أيام؛ عقب إلغاء العديد من الرحلات الجوية على خلفية مخاوف أمنية في إسرائيل.



وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل؛ في ظل تصاعد التوتر في المنطقة عقب عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل مؤخرا.



وذكرت شركة "أركيا" - وفق شبكة البلقان الإخبارية - أنها تبذل كل جهدها لحل المشكلة الراهنة، ويتوقع أن تقلع رحلتان خلال الساعات المقبلة؛ إحداهما باستخدام طائرة معينة قادمة من بولندا.



وذكرت الشبكة الإخبارية أن ذلك يُبرز الاضطرابات الأوسع في حركة الطيران؛ حيث قامت شركات الطيران الأجنبية بإلغاء أو تقليص رحلاتها إلى إسرائيل في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بعد عمليات الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بيروت وطهران.



وحذرت هيئة المطارات الإسرائيلية، المسافرين من توقع تأخيرات محتملة في العودة إلى البلاد؛ وتقدّر أن عشرات الآف من الإسرائيليين قد يكونوا عالقين في الخارج دون رحلات عودة بسبب الوضع الأمني، بحسب مصادر مطلعة.



وكان قد تم إلغاء العديد من الرحلات منها رحلات شركة "أركيا" إلى جزيرة كورفو اليونانية ورحلات شركة "العال" إلى نيويورك، بينما يبدو أن الرحلات اللاحقة من البلاد على موعدها.



من جانبها، ذكرت وزارة النقل الإسرائيلية أن "الوضع الأمني لا يزال يسمح بالرحلات؛ لكن بعض شركات الطيران الأجنبية تقوم بتعليق أو تقليص خدماتها لأسباب داخلية".



وأعلنت شركة "إير يوروبا" الإسبانية - أمس - إيقاف جميع رحلاتها حتى الأربعاء المقبل، كما أعلنت - أمس - شركة الخطوط الجوية الإيطالية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثلاثاء المقبل.



وفي وقت سابق، أعلنت "إير إنديا" الهندية و"لوفتهانزا" الألمانية و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إير" الأميركيتان تعليق الرحلات إلى تل أبيب.