لجنة من وزارة التعليم تتابع إجراءات الأمن والسلامة بمدارس الغربية

الغربية مصطفى عادل

تفقدت اللجنة المشكلة من عاطف ابراهيم ربيع حجازي، رئيس اللجنة من الإدارة العامة للأمن بوزارة التربية والتعليم، ومحمد فتوح، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة حنان ناصف، مدير إدارة المتابعة بالمديرية عدد من مدارس المحافظة.

وتم متابعة 3 مدارس بإدارة غرب طنطا، وهي مدرسة طنطا الثانوية بنات، وتبين خلال المتابعة بعض الكتابة علي الجدران في أحد الفصول وتم التنبيه بالقيام بأعمال الدهان والصرف من اللامركزية ، ومدرسة السيدة خديجة الابتدائية، وتبين خلال المتابعة أنه يوجد 2 بواط مكشوف في المعمل، وتم التغطية أثناء الزيارة، ومدرسة رويال الخاصة، وتبين خلال المتابعة من توافر وسائل الامن والسلامة وعدم رصد سلبيات بها.

كما تم متابعة مدرسة صادق الرافعي الرسمية ، ومدرسة ناصر الثانوية الزراعية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، وخلال المتابعة للمدرستين تم التأكد من توافر وسائل الامن والسلامة وعدم رصد أي سلبيات.