لتطوير أداء المعلمين.. "عبد التواب" يجتمع بمنسقى وحدة التواصل ودعم معلمي ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا للتعريف بمهام واختصاصات وحدة التواصل والدعم للمعلمين وذلك بحضور الدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل وهالة السيد محمد منسق الوحدة لمدن القناة بمسرح مدرسة البطل محمد عبد الرحمن الإعدادية بنات.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء وحدة التواصل والدعم للمعلمين وتفعيلها تنفيذا للكتاب الدوري 34 ، بأهمية دور المعلمين في تطوير منظومة التعليم وذلك لوضع استراتيجيات العمل للوحدة في ضوء التعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب أن الوزارة تعمل على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية المستدامة لهم ليكتسبوا مهارات قادرة على استيعاب نظام التعليم الجديد وأحداث التغيير المنشود.



وأضاف، أنه من ضمن اختصاصات الوحدة التواصل مع جميع المعلمين بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقى أي شكاوى خاصة بهم، وبحثها الشكاوى وحلها وإزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه المعلمين ودراسة وبحث أي مقترحات مقدمة من المعلمين لدعم العملية التعليمية والاستفادة منها في دعم منظومة التعليم.

وأكد وكيل الوزارة أن الاجتماع ناقش تفعيل مسئولي وحدة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية بالإضافة لعرض مهام إدارة التواصل ودعم المعلمين بالإدارات التعليمية إلى جانب مناقشة خطط العمل وآليات تنفيذ الخطة بالإدارة وآليات المتابعة وتقييم الأداء.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية وفاطمة هجرس وكيلة الإدارة ووليد أبو زيد مدير وحدة التواصل والدعم لمحافظة بورسعيد وعدد كبير من منسقي الوحدة بالإدارات التعليمية.



