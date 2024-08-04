فرص عمل لمهندسين ومساحين وسائقين وعمال نظافة بالفرافرة.. التفاصيل

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، عن حاجتها لعدد من الوظائف بنظام الأجر اليومى فى تخصصات مهندس مدنى ومساح وأعمال نظافة وسائق على أن يكون أولوية القبول للمتقدم من أبناء مركز الفرافرة أو مقيم بها طبقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وحصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفة المتقدم لها وان الا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، ويتم تقديم الطلبات لشغل الوظيفة باليد بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية باسم رئيس مركز الفرافرة مرفق بها كافة صور المستندات المطلوبة، على أن يكون اخر موعد للتقديم حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وتضمنت الأوراق المطلوبة صورة المؤهل العلمى وشهادة الخدمة العسكرية وصورة الرقم القومى وصورة مميكنة شهادة الميلاد وصحفية الحالة الجنائية وكشف تحليل مخدرات وعلى المتقدم اجتياز الاختبار التحريرى والعملى يليها المقابلة الشخصية بعد اجتيازهما.

