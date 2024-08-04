اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 10:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عضو تحالف المصريين بالخارج: دور مهم للجاليات بالخارج للاستثمار في مصر

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:00 م
عضو تحالف المصريين بالخارج: دور مهم للجاليات بالخارج للاستثمار في مصر فوزى بدوى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف فوزى بدوى، عضو مؤسس بالتحالف الدولى للمصريين فى الخارج أن الاستثمار فى مصر وزيادته الفترة المقبلة، يتطلب دورا فعالا من قيادات وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج لا سيما فى ظل وجود نخبة كبيرة منهم تعمل فى المجالات الاستثمارية سواء فى الخليج أو أوروبا وأمريكا.

وأضاف بدوى لـ"اليوم السابع" أن البداية الحقيقة؛ لجذب الاستثمار لمصر من الجاليات هو تأسيس شركة للمصرين فى الخارج بنحو 1.5 مليار جنيه وهى الشركة التى تم الإعلان عنها خلال تدشين التحالف مؤخرا بحضور الأعضاء المؤسسين، موضحا أن الشركة بمثابة خطوة أولى فقط لابد أن يتبعها خطوات للاستفادة من مصريين الخارج والتواصل معهم وتذليل أى مشكلات يتعرضون لها.

ونوه إلى أهمية زيادة تحويلات المصريين عبر القنوات الشرعية؛ بما يدعم الاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات العالمية التى يواجهها الاقتصاد المصرى والعالمى، خاصة أن هناك ما لا يقل عن 12 مليون مصرى فى الخارج يمكنهم مضاعفة التحويلات.

 







الاستثمار

فوزى بدوى

تحالف المصريين

تحويلات المصريين في الخارج




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة