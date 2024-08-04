طارق سليمان: دعم الاقتصاد المصرى يرتبط بقوة المصريين في الخارج واتحادهم

كتب عبد الحليم سالم

أكد المهندس طارق سليمان، العضو المؤسس للتحالف الدولي للمصريين في الخارج رئيس المركز الثقافى المصرى الأمريكي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أن دعم الاقتصاد المصري يرتبط بقوة وفاعلية المصريين في الخارج، وارتباطهم بالوطن الأم من جانب وحرصهم على الاستثمار في مصر، وتأسيس شركات أو مشروعات صغيرة ومتوسطة من جانب آخر وفق رؤية كل فرد منهم.

أضاف طارق سليمان لـ"اليوم السابع" أن التجاوب مع مقترحات ومشكلات وطلبات أي مصري في الخارج تعمق الانتماء لديه، وتجعله حريص على اقتصاد بلده سواء من خلال التحويل عبر القنوات الشرعية أو السياحية أو الاستثمار، بل ودعوة الأصدقاء من مختلف دول العالم للاستثمار في مصر والترويج لها .

أوضح أن عقد مؤتمرات استثمارية في الخارج والربط بين المصريين والقنصليات والسفارات بشكل وثيق يدعم مسألة الاستثمار في مصر، ومضاعفة تحويلات المصريين في الخارج ، مشيرا أن المركز الثقافي المصري الأمريكي يقوم بدور لإبراز القوى الناعمة لمصر في الخارج من خلال تنفيذ العديد من الحفلات والفعاليات المهمة والمتنوعة .

أشار أن تدشين التحالف الدولي للمصريين في الخارج من خلال نخبة من قيادات وأعضاء الجاليات المصرية خطوة مهمة للغاية نحو تكوين لوبى، وتحالف قوى لمصر في الخارج يدافع عنها ويدعمها في الوقت نفسه .

