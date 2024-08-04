ضبط 340 مخالفة فى حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 340 مخالفة خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات الاحتكارية.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات، إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة المخزون وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة الرقابة المستمرة لمنع أي تلاعب أو احتكار ، وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجارى.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة خلال اليومين الماضيين بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 279 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن –إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف - تصرف وتجميع اختراق ماكينة – عدم وجود سجلات )، و59 مخالفة فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع منتهية الصلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر -عدم وجود شهادة صحية)، بالإضافة إلى مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.