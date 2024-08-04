اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 04:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. صواريخ حزب الله تمطر شمال إسرائيل

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:51 ص
شاهد.. صواريخ حزب الله تمطر شمال إسرائيل صواريخ - أرشيفية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أُطلق 50 صاروخًا، فجر الأحد، من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وسمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى، فيما وثق العديد لقطات حية من سماء منطقة الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني في بيان عاجل له منذ قليل، قصف مستوطنة بيت هلل الإسرائيلية لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

 

وقال الحزب في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".







حزب الله

صواريخ على اسرائيل

جنوب لبنان

الجليل الأعلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة