شاهد.. صواريخ حزب الله تمطر شمال إسرائيل

أحمد علوى

أُطلق 50 صاروخًا، فجر الأحد، من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

مشاهد من سماء الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صاروخية من #لبنان



•إعلام عبري: قرابة 50 صاروخًا أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى وسقوط أحدها بمستوطنة "بيت هيليل" pic.twitter.com/ue3e8cZ7le — Belkisse Rym Ennada khettache بلقيس ريم الندى ختاش (@Belkissek) August 3, 2024

وسمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى، فيما وثق العديد لقطات حية من سماء منطقة الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني في بيان عاجل له منذ قليل، قصف مستوطنة بيت هلل الإسرائيلية لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

من سماء منطقة الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان قبل قليل pic.twitter.com/1QC047Oeuq — ➰🇵🇸عاشقة القدس 🇵🇸 (@myasmaa11) August 3, 2024

وقال الحزب في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".