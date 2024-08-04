رئيس وزراء العراق لبلينكن: وقف التصعيد بالمنطقة مرهون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أحمد علوى

أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي الأحد، بأن "منع التصعيد في المنطقة مرهون فقط بإيقاف العدوان على غزة، ومنع توسعه إلى لبنان"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية رسمية.



وأعرب رئيس الوزراء العراقي، عن استنكاره البالغ للعمل الإجرامي، الذى يستهدف نشر الصراع فى المنطقة، وتهديد السلم الإقليمى والدولي، مؤكدًا خطورة الاستخفاف بسيادة الدول وضرورة احترامها.

ولفت إلى أن "العراق طالب، ولا يزال، بأن يتخذ مجلس الأمن الدُّوَليّ، والمنظّمات الأممية، والدول الكبرى، خطوات مسؤولة، لوقف أفعال الكيان، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى المناضل".