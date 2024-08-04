رئيس جامعة الإسكندرية يسلم عقود الباحثين الحاصلين على منحة دعم البحوث

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر خلال انعقاد مجلس الجامعة لكافة منتسبى الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بجميع كليات ومعاهد الجامعة بمناسبة انتهاء العام الأكاديمي 2023/2024، والجهد المبذول خلال العام الدراسى المنصرم، والإلتزام بإعلان معظم نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى موعدها المقرر وإعلان باقى فى أقرب وقت.

وسلم رئيس الجامعة عقود الباحثين الحاصلين على منحة "مبادرة الجامعة لدعم البحوث- العام الثانى" وعددهم 11 باحثا، والممولة من جامعة الإسكندرية، وبقيمة تمويل تصل إلى 300 ألف جنيه للمشروع الواحد، وذلك بهدف مساعدة صغار الباحثين على التقدم بمشروعات بحثية وتشجيع البحث العلمى والنشر المتميز وشراء الأجهزة العلمية والكيماويات اللازمة لإجراء البحوث للوصول لنشر علمى متميز، وذلك تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات بالجامعة بقطاع الدراسات العليا والبحوث.

وهنأ رئيس الجامعة الكليات التى صدر لها قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث تم تجديد إعتماد المعهد العالي للصحة العامة، واعتماد برنامج السياحة والضيافة والتراث بكلية السياحة والفنادق، واعتماد برنامجى علوم البيئة/ الكيمياء وعلوم البحار/ الكيمياء بكلية العلوم، واعتماد برنامجى الإنتاج النباتى والتقنية الحيوية الزراعية بكلية الزراعة.

وهنأ رئيس جامعة الإسكندرية، أعضاء مجلس الجامعة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء فرع دولي بالشراكة مع جامعة الاسكندرية للجامعة الفنلندية مع الشركة المصرية الفنلندية لاستضافة فرع جامعة "Tampere" الفنلندية على أرض الجامعة ببرج العرب.

وكرم المجلس الدكتور السيد الصيفى عميد كلية الأعمال بمناسبة انتهاء فترة عمادته للكلية، والدكتورة مها أمين بمناسبة بلوغها السن القانونية، وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لما قدماه للكليتين من جهد مبذول ومميز متمنياً له التوفيق السداد.

ووافق المجلس على تخصيص عدد (500) منحة دراسية بنسبة تخفيض 50% لطلاب الدبلومات بكلية الأعمال للعام الجامعي 2024/2025.

ووافق المجلس على اعتماد لوائح المجلات العلمية لكليات التربية الرياضية للبنين والتربية الرياضية للبنات والفنون الجميلة.

ووافق المجلس على تجديد إتفاق التعاون العلمي المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (كلية اللغة والإعلام) لتقديم شهادة مشتركة تحت مسمى دبلوم تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة اوزبكستان (Namangan Institute of Textile Industry, Uzbekistan)، ومذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة سوسة بالجمهورية التونسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وجامعة كينت ستيت الأمريكية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وشركة فيتا بيوتكس، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة نابولى- فيديريكو الثانى (كلية العلوم الزراعية والطب البيطرى) بإيطاليا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) وكل من جامعة بولى تيكنيك بهونج كونج، وجامعة هانكوك الكورية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، و إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) وشركة ACT للحاسبات، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وشركة اوراسكوم للإنشاءات، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكلية تيرى فوكس بكندا.

ووافق المجلس على قبول الإهداءات والتبرعات المقدمة من عدة شركات ومؤسسات وجمعيات وأفراد إلى الأقسام المختلفة بكلية الطب وهى عبارة عن أجهزة ومستلزمات طبية، بلغ قيمتها حوالى 16 مليون جنيه ووافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة التدريس 5 إلى وظيفة أستاذ، و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 22 مدرسا، ومنح 77 درجة دكتوراه و143 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.