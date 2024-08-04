حملات نظافة وتجميل شاملة بالأقصر على طريق مصر أسوان الزراعى الشرقى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة على سيد صادق، حملة نظافة وتجميل لطريق مصر أسوان الزراعي الشرقي بناحية قرية العديسات بحري، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق وتمهيدها.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية المريس، بتنفيذ أعمال تمهيد شارع ترعة السواحل ابتداءً من حدود قرية الضبعية حتى حدود أرمنت الحيط ومن شارع المعهد الديني وشارع طراد النيل حتى عزبة الإصلاح ومنطقة سكة الغول ومن طريق شهر روحه حتى كوبري العمدة.

وتفقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال فتح وتمهيد شارع منشأة العماري الرئيسى، برفقة يوسف محمد علي رئيس حي المطار، ابتداء من محطة وقود عواد وصولاً حتى الفرقة 15 ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بمنطقة المنشأة ضمن أعمال تطوير المخطط التنظيمي للمنطقة، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع كفاءة الطرق وتأهيلها لتسهيل الحركة المرورية.

وتابع رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات أعمال تجميل وإعادة تأهيل الطرق وترميمها ورفع كفاءة الشوارع لتسهيل حركة المرور والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتي استهدفت شارع النزهة (السواقي القديم) والشوارع المحيطة بمنطقة حي شرق، وجاري إستكمال الأعمال في مناطق أخرى.

وفي سياق آخر قام الشرابي، برفقة هاني عادل سعد رئيس حي شرق بمتابعة أعمال تنفيذ حملة نظافة شملت منطقة السواقي والسلخانة والمنطقة الملاصقة لسور السكة الحديد وأسفرت عن رفع حمولة 30 طن تقريباً، كما تابع رئيس مدينة الأقصر، برفقة حسن عبده رئيس حى جنوب، أعمال تنفيذ حملة نظافة وغسيل الأرصفة وأعمدة الإنارة بطريق الجولي فيل منطقة العوامية، وجاري إستكمال الأعمال.



نظافة وتجميل شاملة على طريق مصر أسوان الزراعى الشرقى