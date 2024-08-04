حكومة النمسا تحدث استراتيجية الطاقة لانهاء الاعتماد على الغاز الروسى

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وافقت الحكومة النمساوية على تحديث الاستراتيجية الأمنية الجديدة في مجال الطاقة بمبادرة من حزب الخضر.



وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي ورئيس حزب الخضر - في تصريحات له اليوم الأحد-إن حزب الخضر دفع بضرورة التخلص التدريجي من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027.



وأشار كوجلر إلى أن المفاوضات بين شريكي الائتلاف الحكومي"الشعب والخضر"مستمرة منذ فترة طويلة لتطوير منظومة الطاقة وإنهاء الاعتماد على الإمدادات الروسية ولكن روسيا لا تزال تعتبر شريكاً استراتيجياً في مجال الطاقة حالياً .



وأوضح كوجلر أنه وفقًا لقرارات المجلس الأوروبي ترغب النمسا في إنهاء اعتمادها على واردات الطاقة الروسية من أجل حماية الاقتصاد والأسر من مخاطر الأسعار والإمدادات الجديدة وقد التزمت المفوضية الأوروبية بهدف الخروج على مستوى أوروبا من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي بحلول عام 2027 .



وأضاف كوجلر أن النمسا ملتزمة أيضًا بهذه الأهداف وينبغي أن يتم الخروج من الغاز الروسي كجزء من استراتيجية شاملة لتحويل نظام الطاقة الذي يأخذ في الاعتبار إزالة الكربون وتأمين الإمدادات والقدرة على تحمل التكاليف للأسر والشركات والصناعة على قدم المساواة.