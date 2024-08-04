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جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ عبرت من جنوب قطاع غزة إلى عسقلان

الأحد، 04 أغسطس 2024 01:05 م
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ عبرت من جنوب قطاع غزة إلى عسقلان صاروخ
كتب محمد عبد العظيم

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 5 صواريخ عبرت من جنوب قطاع غزة إلى عسقلان جنوب إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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