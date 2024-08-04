جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس بحجم مبيعات يقدر بـ 4 مليارات جنيه

_جولدن فيو تطلق مشروع GOLDEN HUB أكبر مجمع تجاري إداري طبي في منطقة جنوب الأكاديمية بالتجمع الخامس

_ GOLDEN HUB أحدث مشروعات جولدن فيو بالتجمع الخامس بالتعاون مع أكبر بيوت الخبرة والاستشاريين

_ "الأكبر في منطقة جنوب الأكاديمية" جولدن فيو تطلق مشروعها الأحدث في التجمع الخامس بحجم مبيعات يقدر بـ 4 مليار جنيه

_ حفل جولدن فيو يشهد إطلاق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس GOLDEN HUB أكبر مجمع تجاري إداري طبي

_ أحمد السيد رئيس مجلس إدارة جولدن فيو يعلن إطلاق مشروع GOLDEN HUB في التجمع الخامس بحجم مبيعات يقدر بـ 4 مليار جنيه



أقامت شركة جولدن فيو حفلاً لإطلاق مشروعها الجديد GOLDEN HUB في قلب التجمع الخامس بمنطقة جنوب الأكاديمية ويعتبر المشروع أكبر مجمع تجاري إداري طبي في المنطقة على مساحة 10000 متر مربع بارتفاع أرضي وثلاث أدوار متكرر وجراج دورين تحت الأرض على مساحة المشروع بالكامل .

وضم الحفل العديد من الشخصيات العقارية البارزة وأعضاء مجلس الإدارة وكبرى شركات التسويق العقاري بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين وبيوت الخبرة التي تعاونت معهم شركة جولدن فيو لإطلاق هذا المشروع، ويأتي على رأس بيوت الخبرة التي تعاقدت معهم شركة جولدن فيو لتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع مكتب المهندس محمد حافظ كاستشاري معماري، مكتب A.C.E محرم- باخوم للاستشارات الهندسية كاستشاري تنفيذي، شركة كاد لإدارة المنشآت التجارية، شركة نماء كاستشاري إدارة مرافق باالمشروع، وشركة إتقان كاستشاري مالي وتجاري .

وحضر الحفل أيضاً مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والشخصيات البارزة في العمل المجتمعي، وأحيا الحفل الفنان العالمي حمزة نمرة .

ويتميز مشروع GOLDEN HUB بموقع استثنائي في منطقة جنوب الأكاديمية والتي تعتبر أحد أرقى الأحياء بالتجمع الخامس والمتعطشة بشدة للخدمات نتيجة ندرة انتشار المولات التجارية بها، ما يجعل المشروع محل اهتمام وترقب لدى سكان المنطقة والباحثين عن استثمار عقاري ذا عائد قوي وسريع، حيث يقع المشروع على بعد خطوات من شارع التسعين الشمالي، كايرو فستيفال سيتي، أكاديمية الشرطة، الجامعة الكندية، مسجد الشرطة، وأكثر من 8 مدارس دولية بالمنطقة

كما شهد الحفل استعراض تفاصيل المشروع وتصميم المباني والخدمات المقدمة لأول مرة في المنطقة، حيث صرح المهندس محمد حافظ الاستشاري الهندسي والمسئول عن تصميم المشروع بأن التصميم جاء مختلفاً ومميزاً عن المشروعات الأخرى بالتجمع الخامس، وقال "قدمنا نموذج عالمي للمولات التجارية بـ GOLDEN HUB من خلال تصميم المول على شكل أربع مباني منفصلة يربط بينهم جسور بانورامية بإطلالة كاملة لجميع المباني على أكبر بلازا بجنوب الأكاديمية تصل مساحتها إلى 2400 متر مربع" .

كما صرح الأستاذ أحمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة جولدن فيو أثناء كلمته في الحفل أن GOLDEN HUB بداية لسلسلة مشروعات مميزة تنوي الشركة طرحها خلال الفترة المقبلة وأن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بالمشروع تقدر قيمتها بأربعة مليارات جنيه، حيث أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في منطقة جنوب الأكاديمية .



وأكد السيد على التزام شركة جولدن فيو بتقديم منتج عقاري متميز يوفر قيمة مضافة حقيقية للعميل حيث تعمل الشركة بكامل طاقتها على جعل GOLDEN HUB أيقونة المنطقة بالكامل، من خلال تقديم العديد من الخدمات المميزة بالمشروع كاستغلال أكبر بلازا في المنطقة لعمل أول مسرح ترفيهي بجنوب الأكاديمية مع تجربة مشاهدة استثنائية عبر الشاشات الضخمة التي سيتم توفيرها بالمشروع، وغيرها من خدمات الأمن والحراسة والجراجات وكذلك الخدمات الترفيهية مثل ملاعب البادل وغيرها .

وفي لفتة رائعة منه أعلن الأستاذ أحمد السيد عن بيع أول وحدة بالمشروع مجاناً لصالح جمعية مصر الخير كنوع من المساهمة المجتمعية والدور التنموي التي تضطلع به شركة جولدن فيو تجاه المجتمع .

جدير بالذكر أن شركة جولدن فيو تتميز بتقديم مشاريع مختلفة وإبداعية ذات مواصفات عالية الجودة، تنفرد بها في مجال التطوير العقاري بالسوق المصري ، ما أهلها لحصد ثقة العديد من العملاء، والارتقاء بمستوى الرضا عندهم، وخلق معايير جديدة في السوق العقاري المصري، تضمن بها استمرار تميز مشروعاتها، واستمرار ثقة العملاء بها .



واختتم الحفل بتكريم الاستشاريين وبيوت الخبرة على جهودهم ونجاحهم في صنع خليط مميز يستدعي تحقيق نجاح ملموس لواحد من أهم المشاريع التجارية المنتظرة في التجمع الخامس خلال الفترة القادمة .



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (1)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (2)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (3)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (4)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (5)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (6)



جولدن فيو تطلق أحدث مشروعاتها بالتجمع الخامس (7)