تكليف الدكتورة منال مصطفى بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث

أصدر الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور قرارا بتكليف الأستاذ الدكتورة منال مصطفى - أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، لحين تعيين نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أو صدور قرار آخر من السلطة المختصة .

وتقدم رئيس جامعة دمنهور بخالص التهنئة على مهام عملها الجديد متمنيا لها التوفيق والسداد، ومؤكدا كذلك على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة في مختلف المجالات بالجامعة لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.



الدكتورة منال مصطفى

الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتورة منال مصطفى تحمل تاريخاً طويلاً وسجلاً حافلاً من الإنجازات خلال مشوارها الأكاديمي والعملي فهي أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة جامعة دمنهور.

ونستعرض فيما يلي أهم أعمالها والمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي لسيادتها:

فقد حصلت على بكالوريوس في العلوم الزراعية – وراثة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الشاطبي 1993، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلوم الزراعية – وراثة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية

1997 بعنوان دراسات وراثية وبيوكيميائية علي نبات بنجر السكر، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية – وراثة كلية الزراعة بدمنهور جامعة الإسكندرية 2004

بعنوان دراسات وراثية علي نبات الزيتون.

كما حصلت على دبلومة TOT من جامعة نوتنج هيل – المملكة المتحدة ٢٠٢٣.

أما عن تدرجها الوظيفي فقد شغلت وظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية - مركز البحوث الزراعية1994- 1995.

مساعد باحث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية- مركز البحوث الزراعية- 1997-1995.

معيد وراثة بقسم أمراض

النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية 1998-1997.

مدرس مساعد وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية

.2004-1998

مدرس وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية 2004-2011.

باحث زائر بقسم علوم المحاصيل- كلية الزراعة والعلوم البيئية- جامعة إلينوي 2007-2009.

أستاذ مساعد وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة – جامعة دمنهور 2017-2011.

أستاذ وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة – جامعة دمنهور 2017- حتى الآن.