تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى للدبلومات والإعدادية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

ترأس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، غرفة العمليات المنعقدة بديوان عام المديرية منذ الصباح الباكر، لمتابعة أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية بحضور جميع المعنيين بالمديرية والإدارات التعليمية، حيث يواصل طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة بجميع الإدارات التعليمية وغرفة العمليات منعقدة لمتابعة العمل والذى يسير بكل هدوء واستقرار.

واطمأن مدير تعليم المحافظة على إنتظام الطلاب بلجان السير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الوقت المحدد، وعدم وجود أية شكاوى من الطلاب مع التزام الجميع بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها، مشيرا إلى المتابعة الوقتية وعن كثب مع الإدارات التعليمية وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى وبما يضمن سير أعمال الامتحانات بعيدا عن اى قلق أو توتر .

وأوضح مدير التعليم بالمحافظة، أنه تابع إنتظام دخول طلاب التعليم الفنى ووصول أوراق الأسئلة للجان سير الامتحانات وعددها 5 لجان موزعة بالإدارات التعليمية وهى لجنة بمدرسه الخارجة الصناعية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية، ولجنة بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، و لجنة بمدرسة موط الصناعية بنين ،ولجنة بمدرسة موط الثانوية الزراعية بإدارة الداخلة التعليمية ولجنة بمدرسه الفرافرة الصناعية المشتركة بإدارة الفرافرة، مؤكدا على أن نتائج التعليم التجارى لهذا العام بلغت نسبة النجاح بها 100%.