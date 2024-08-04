تعرف على تشكيل لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر بالانتخاب

كتب: محمد الأحمدى

عقدت لجنة إعلام مجلس كنائس مصر اجتماعًا، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وتم بالانتخاب تشكيل هيئة اللجنة، من:

- الإعلامي مايكل ڤيكتور رئيسًا.

- الإعلامية ريما السيقلي نائبًا للرئيس.

- الدكتور ثروت صموئيل سكرتيرًا.

وشكّلت اللجنة مجموعتين للعمل خلال الفترة المقبلة، الأولى خاصة بالإعلام الرقمي، والثانية للصحافة والإذاعة والتلفزيون.

واعتمدت اللجنة رؤيتها، وهي: الإعلام عن رسالة وأهداف مجلس كنائس مصر وأنشطة لجانه المتنوعة فى إطار الرؤية العامة للمجلس، من أجل إظهار وحدة الكنائس المصرية مع تنوعها، كما تعمل اللجنة على تعزيز بناء المحبة، وإقامة أنشطة لتحقيق تأثير إيجابي على المستويات الثقافية والمسكونية.

في نهاية الجلسة تم تكريم الأب رفيق جريش لخدمته في لجنة الإعلام وعطاءه المستمر.