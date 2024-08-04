اليوم السابع
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تعرف على إنجازات مركز تدريب وزارة الرى خلال العام المالى 2023/2024

الأحد، 04 أغسطس 2024 04:00 ص
تعرف على إنجازات مركز تدريب وزارة الرى خلال العام المالى 2023/2024 وزارة الرى
كتبت ـ أسماء نصار

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تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز خلال العام المالي 2024/2023 .


1 - وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناء على الإحتياجات الفعلية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

2- الخطة التدريبية تهدف لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز.

3- تطبيق كل معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين.

4- المركز يوفر بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجستية وشراكات مع جهات محلية وإقليمية.

5- عقد 249 برنامجا تدريبيا بمشاركة 9568 متدربا خلال العام المالى 2023/ 2024.

6- توقيع (7) بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.







وزارة الرى

تدريب الرى

مصر 2030

وزير الرى




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