تعرف على إنجازات مركز تدريب وزارة الرى خلال العام المالى 2023/2024

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، يستعرض إنجازات المركز خلال العام المالي 2024/2023 .



1 - وضع وتنفيذ خطة تدريبية للعاملين بالوزارة بناء على الإحتياجات الفعلية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

2- الخطة التدريبية تهدف لإحداث تأثير إيجابى ومستدام من خلال تطوير مهارات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز.

3- تطبيق كل معايير الجودة في تصميم البرامج التدريبية والمواد العلمية المقدمة للمتدربين.

4- المركز يوفر بيئة تدريبية مبتكرة ومحفزة من خلال ما يمتلكه من خبرات بشرية وإمكانيات لوجستية وشراكات مع جهات محلية وإقليمية.

5- عقد 249 برنامجا تدريبيا بمشاركة 9568 متدربا خلال العام المالى 2023/ 2024.

6- توقيع (7) بروتوكولات وشراكات مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى.