اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 02:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على أسباب تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال مايو الماضى

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:00 ص
تعرف على أسباب تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال مايو الماضى الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قد قيـمة العجز في الميزان التجارى ليصل إلى 3.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بينما كان 3.98 مليار دولار لشهر مايو من العام الماضي 2023، بنسبة تراجع بلغت 10.3٪.

وأرجعت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، تراجع عجز الميزان التجاري في هذا الشهر إلى ارتفاع  قيمة الصادرات، حيـث سجلت نحو 3.81 مليـار دولار خلال شهـر مايو الماضي، ارتفاعا من 3.79 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2023 بنسبة بلغت نحو 0.4٪.

وفى المقابل انخفضت قيمة الواردات المصرية حيــث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.38 مليــار دولار خلال شهر مـايـو الماضي، بينما كانت نحو 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق 2023، بنسبة  تراجع بلغت نحو 5.1٪.
 
وتشير بيانات النشرة إلى أن ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع خلال الفترة المذكورة وأهمها فواكه طازجة بنسبة 17.4٪، بالإضافة إلى صادرات الملابـس الجاهزة بنسبـة 5.5%، والعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 32.2٪، وأخيرا صادرات السجــاد والكليــم بنسبة 1.3٪.  
وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو الماضي، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا البترول الخام بنسبة 4.3%، ومنتجات البترول بنسبة 17.4%، والأسمدة بنسبة 5.2%، وصادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5٪.







الميزان التجارى

تراجع عجز الميزان التجاري

صادرات مصر

واردات مصر

كتب مدحت عادل




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