تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من فرص أمطار على عدة مناطق حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الأيام، حيث تتوقع هيئة الأرصاد اعتبارا من اليوم من الأحد 4 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - مرسى علم - أبو سمبل - أسوان - الوادى الجديد - الأقصر - قنا ) .

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.



ويشهد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.