تركيب 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر باالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، 100 وصلة مياه مجانية بقرى مركز كفر صقر، ذلك للأسر الأولى بالرعاية.

وقال عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الشركة قد استكملت إجراءات توصيل مياه الشرب للأسر الأولي بالرعاية بقرى "حي السلام - منشية شلبي - أبوشرابية - وابن العاص - عزبة السلامي - عزبة الشافعي - عزبة المهدي - عزبة التل بالشرقاية -عزبة إدريس - كرم سينا - قرية أبو عمران -قرية شنيط الحرابوة" بكفر صقر، بتنفيذ وصلات مياه شرب لهم بالإشتراك المجتمع المدني وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأكد أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة تقوم بدراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية وذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأوضح أن الشركة قد قامت بتقديم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية، والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

