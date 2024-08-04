ترامب ينتقد غريمته كامالا هاريس فى تجمع انتخابى بجورجيا: ستدمر بلدنا

كتبت ـ رباب فتحى

شن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب هجومًا على مرشحة الديمقراطيين ونائبة الرئيس كامالا هاريس في تجمع انتخابي في أتلانتا مساء السبت.

وقال ترامب، متحدثًا إلى أنصاره في جامعة ولاية جورجيا: "يتعين علينا أن نعمل بجد لتعريفها". ثم بدا أن الرئيس السابق تراجع عن كلامه، قائلاً: "لا أريد حتى تعريفها".

وأضاف: "أريد فقط أن أقول من هي. إنها عرض رعب. ستدمر بلدنا".

وانتقد الرئيس السابق سجلها فى سلسلة من القضايا من الاقتصاد إلى الهجرة إلى سجلها كمدعية عامة. وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن هجماته الأخيرة على منافسته، بما في ذلك ادعائه أنها تعاني من "معدل ذكاء منخفض"، تأتي بعد أن تعهد "بإطلاق العنان للجحيم" على هاريس في التجمع في منشور على الإنترنت يوم الجمعة.

وقبل ساعات من التجمع يوم السبت، تراجع ترامب عن مناظرة 10 سبتمبر مع هاريس على قناة إيه بى سي نيوز وبدلاً من ذلك، اقترح مناظرة في 4 سبتمبر على قناة فوكس نيوز. وقالت هاريس، التي تم إعلان فوزها بأصوات المندوبين لتصدر بطاقة الحزب الديمقراطي في نوفمبر، إنها ملتزمة بمناظرة إيه بى سى التي كان من المقرر في الأصل أن تكون بين ترامب والرئيس جو بايدن.

ولم تكن نائبة الرئيس هى النقطة المحورية الوحيدة لهجمات ترامب، فقبل التجمع عبر الإنترنت وأمام حشد أتلانتا، هاجم الرئيس السابق حاكم الولاية الجمهوري برايان كيمب.

وقال ترامب خلال التجمع، الذي حضره أيضًا زميله في الترشح السناتور جيه دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو): "في ظل هذه السياسات اليسارية المتطرفة، أصبحت أتلانتا مثل حقل قتل ويجب على حاكمكم أن ينهض ويفعل شيئًا حيال ذلك".