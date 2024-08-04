تتفيذ ورشة "الفن بتقنية الذكاء الاصطناعى" لقصور الثقافة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نفذ ثقافة الطفل بفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، بمعمل الحاسب الآلى بالمعهد الأزهرى الإبتدائى النموذجى ضمن فعاليات برنامج ثقافتنا فى إجازتنا ورشة "الفن بتقنية الذكاء الاصطناعى".

وقال الدكتور طارق صبحى، رئيس شعبة الخزف بغرفة صناعة الحرف اليدوية، إن برامج الذكاء الاصطناعي هو وسيط فني بين أيدي الفنانين للتعبير من خلاله عن رؤيتهم التشكيلية، من خلال تحديد المفردات التشكيلية في العمل الفني والأسلوب المتبع في التلوين والملمس المحدد والإضاءة، وكل ما يلزم العمل الفني المراد رسمه، ومن خلال البرامج يتم تغذيته بكل المطلوب من قبل الفنان حينها.

وأضاف، أنه ينفذ البرنامج كل المدخلات الفنية في اللوحة التشكيلية، و تم تدريب المشاركين علي هذا البرامج من خلال ورش عمل، و شرح ما هي برامج الذكاء الاصطناعي، وكيف يستخدم كوسيط فني في رسم لوحات فنية تعبر عن مشاعر والرؤية الفنية المراد تنفيذها، مشيداً بالأعمال الفنية التى نفذها المتدربين علي غير المتوقع، حيث تم استيعاب هذا البرامج بسهولة ويسر من قبل هذه البراعم الفنية، وانبهر بمفرداتهم الفنية والغنية من موروثهم الثقافي والبيئة المحيطة.

يأتى ذلك استمرارا للفاعليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، نفذت مكتبة الشيخ على بالكلح شرق ورشه حكى بعنوان حكايات جدتي عن "الهجرة النبوية" بجمعيه تنميه المجتمع، تحدثت فيها شيماء فهمى عن الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها، وهجرة الرسول "ص" من مكة إلى المدينه المنورة بعد إيذاء الكفار له، وكيف استقبالهم أهل المدينه بالأناشيد والأفراح.

وأقيمت ورشة رسم عن "السد العالى" بقصر ثقافة أسوان نفذتها ولاء حسين أخصائى فنون تشكيلية، أشارت خلالها على إبراز قيمة الهوية المصرية، و توظيفها بطرق فنية معبره، حفاظا على الأبعاد اللونيه و الخطيه لرسم مجسم السد.



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