اليوم السابع
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بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مستوطنة شمالي إسرائيل

الأحد، 04 أغسطس 2024 02:05 ص
بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مستوطنة شمالي إسرائيل حزب الله
أحمد علوى

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أعلن حزب الله اللبناني في بيان عاجل له منذ قليل، قصف مستوطنة بيت هلل الإسرائيلية لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وقال الحزب في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل والتي لم تؤكد تنفيذها، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكثفت دول غربية دعواتها لرعاياها إلى مغادرة لبنان وإيران، مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها.







حزب الله

مستوطنة بيت هلل الاسرائيلية

صواريخ الكاتيوشا




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