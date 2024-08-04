بايدن يعلن حالة الطوارئ بفلوريدا فى مواجهة العاصفة ديبى

أ ش أ

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا إثر استمرار الدمار الذي تسببه العاصفة الاستوائية "ديبي".

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا تعطي الضوء الأخضر للوكالات الفيدرالية لتقديم المساعدة والدعم لجهود الاستجابة على مستوى الولاية والمراكز المحلية، في مواجهة الأضرار الناتجة عن العاصفة "ديبي"، التي بدأت في أول أغسطس الجاري وما زالت مستمرة.

وأوضح البيت الأبيض أن قرار بايدن يخول لوزير الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، بتنسيق جميع جهود الإغاثة من الكوارث والأزمات التي تهدف إلى تخفيف معاناة السكان المحليين، وتقديم المساعدة الملائمة والتدابير الطارئة الملحة، لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة العامة والسلامة، وتقليل أو تجنب خطر الكارثة.

وأصدرت وكالة الأرصاد الأمريكية تحذيرا من إعصار في فلوريدا، وذلك مع استمرار تصاعد حدة العاصفة الاستوائية ديبي القادمة من خليج المكسيك إلى فلوريدا، حيث من المتوقع أن تضرب منطقة بيج بيند غدا الاثنين، وقد تؤدي إلى فيضانات خطيرة في جميع أنحاء الجنوب الشرقي.



وجلبت العاصفة ديبي أمطارًا غزيرة ورياحًا عاصفة وفيضانات ساحلية وعدد قليل من الأعاصير عبر شبه جزيرة فلوريدا، على مدار اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تطال هذه التأثيرات ساحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة بأكمله خلال الأسبوع المقبل.