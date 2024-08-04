انهيار عقار باللبان فى الإسكندرية.. خالى من السكان وصادر له قرار هدم.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهدت منطقة اللبان بمحافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم بشارع الحاتمي، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغًا يفيد انهيار اجزاء في عقار بشارع الحاتمي، وانتقل علي الفور عمرو عبد المنعم رئيس حي الجمرك ومسئولو الحي ووحدة التدخل السريع إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من أرضي و3 طوابق علويين، وانهيار أجزاء منه وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة ،وكشف رئيس حي الجمرك ،أن الصادر له قرار هدم رقم 31 لسنة 2023 وجرى إزالة الأجزاء الخطرة ورفع الأنقاض وفتح الطريق أمام المارة وحركة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



إنهيار عقار خالي من السكان في اللبان بالإسكندرية



إنهيار عقار قديم في اللبان بالإسكندرية



رفع الأنقاض من عقار اللبان بالإسكندرية



رئيس حي الجمرك يتفقد عقار اللبان بالإسكندرية



