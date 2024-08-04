انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور

بدأت اليوم الأحد الموافق فعاليات أول أيام البرنامج التدريبي للابتكار وريادة الأعمال للعام الجامعي 2024-2025 الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، بمقر كلية التجارة، تمهيدا لإطلاق مسابقة طلاب من أجل مصر للابتكار وريادة الأعمال، تحت رعاية الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس- رئيس جامعة دمنهور، وإشراف مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور.



جانب من الفعاليات جانب من الفعاليات

حضر البرنامج عدد كبير من الطلاب من مختلف كليات جامعة دمنهور ما بين جميع التخصصات العلمية والنظرية، وتضمن اليوم الأول محاضرتين جاءت المحاضرة الأولى بعنوان مهارات القيادة وأخلاقيات العمل، حاضرت بها الدكتورة / أسماء إدريس، حيث أشارت إلى صفات القائد الناجح الذي لديه القدرة على اتخاذ القرارات بطرق جديدة مبتكرة ووضع رؤية مستقبلية سواء بعيدة او قريبة لتنفيذ الخطط وتحديد الأهداف، والخطوات التي يتبعها أفراد المجموعة للوصول إلى نجاح الخطة الموضوعة، مؤكدة أن كفاءة القائد تظهر عند وضع الخطط وقيادة فريقه لتحقيق النجاح المطلوب، وأن يتحلى بمجموعة من الصفات منها قوة الشخصية عند التعامل مع المجموعة، اتخاذ القرارات الحاسمة، وأن يكون له نظرة ثاقبة في اختيار الشخص الذى يقوم بأداء المهمة وتوكيل المهام للأشخاص المناسبين والقدرة على تخطي العقبات والصعوبات وإيجاد اكثر من حل لها ووضع أكثر من طريقة لحل المشكلة وأيضا يجب أن يكون لديه بدائل لحل أى مشكلة أو أزمة تظهر فجأة.



فعاليات البرنامج فعاليات البرنامج

بينما جاءت المحاضرة الثانية بعنوان "مهارات حل المشكلات والتكيف" للدكتورة / يسرية الهمشري، أوضحت خلالها المهارات الأساسية لحل المشكلات والتي يمكن تلخيصها في التعرُّف على المشكلة والدقة في تحديد المشكلة بالضبط لمعرفة ما تحتاج إلى حله،و تحليل الأسباب من خلال البحث العميق لايجاد جذور المشكلة وفهم مسبباتها الحقيقية.



ثم تأتي مرحلة تقييم البدائل من خلال النظر إلى كافة الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار، يليها مرحلة التفكير النقدي بطريقة تحليلية ومنهجية لاكتشاف الحقائق، وكذا التفكير الإبداعي للتوصل إلى حلول مبتكرة وغير تقليدية، مؤكدة أن تطوير مهارات حل المشكلات يتطلب الممارسة والصبر والاستمرارية.



من جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم بالمعلومات القيمة التي تلقوها خلال المحاضرتين ومدى استفادتهم منها .

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل الطلاب المشاركين الذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال و العمل الحر، و يفيد البرنامج التدريبي عدد كبير من الطلاب، وسيقوم المتدربين المجتازين للبرنامج في المرحلة الأولى بتكوين فرق طلابية لتدريب الطلاب كل في كليته على ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والعمل الحر.

ويأتي هذا البرنامج ﻓﻲ إطار اهتمام الجامعة بدعم الابتكار ورﯾﺎدة الأعمال وقرار الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس- رئيس الجامعة بإطلاق عام ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ عاما للابتكار وريادة الأعمال بجامعة دمنهور، استكمالا للدور الفعال الذي تقوم به الجامعة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ ودﻋم اﻟﻧﺷﺎط الطلابي.