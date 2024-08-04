انطلاق اختبارات خاتمي القرآن الكريم والتجويد فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، انطلاق اختبارات خاتمي القرآن الكريم والتجويد، والتي من المقرر أن تستمر لمدة يومان.

وقال بيان اليوم ان شملت الجولة تفقد سير العمل بالاختبارات، التي يتم توثيقها بواسطة برنامج مخصص لذلك لضمان الموضوعية والشفافية في التقديم، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي، بقيادة المهندسة وفاء جويد.

وصرح الشيخ محمود ماهر، مدير فروع الرواق بالإسكندرية، أنه تُعقد الاختبارات لما يزيد عن 200 دارسًا، وبمتابعة الشيخ جمال أحمد الباحث بالجامع الأزهر.

وتأتي هذه الاختبارات وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.