انتخابات أمريكا.. إصلاح المحكمة العليا قضية ساخنة بعد انضمام هاريس للسباق

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن المحكمة العليا دائما ما تكون قضية ساخنة في السباقات الرئاسية نظرًا لسلطة الرئيس في تعيين القضاة، لكنها تكتسب أهمية إضافية فى الانتخابات الأمريكية هذا العام حيث أصبحت نائبة الرئيس، كامالا هاريس المرشحة الرئاسية الديمقراطية المحتملة بدلاً من الرئيس جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن قرار بايدن بالانسحاب من السباق وتأييد هاريس كخليفة له يعني أن التذكرة الديمقراطية من المؤكد تقريبًا أن تقودها امرأة أمريكية سوداء من أصول هندية. وهذا يضفي بريقًا مختلفًا على المناقشات حول تأثير المحكمة المحافظة على قضايا مثل الإجهاض والعمل الإيجابي.

وعين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا خلال السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وكان الثلاثة جزءًا من الأغلبية التي ألغت قرار رو ضد وايد والذى يمنح حق الإجهاض للنساء. وسيكون الصدام في نوفمبر بين ترامب وهاريس، التي تروج لحقوق الإجهاض في حملتها، هو الأول منذ ذلك القرار.

واقترح بايدن إصلاحات كبيرة للمحكمة تبنتها هاريس، مما يوفر مجالًا جديدًا لمناقشة دور المحكمة وقوتها في الحياة الأمريكية التي يتوق الديمقراطيون إلى الحصول عليها.

وقال أليكس أرونسون، المدير التنفيذي لمجموعة الدفاع عن حقوق المحكمة الليبرالية "محاسبة المحكمة": "ترى الغالبية العظمى من الأمريكيين أن هناك شيئًا ما خارج نطاق السيطرة تمامًا في المحكمة".

وأضافت الصحيفة أن اقتراحات بايدن من شأنها أن تفرض حدودًا لمدة 18 عامًا على القضاة التسعة، مما يسمح للرئيس الحالي بتعيين قاضٍ جديد كل عامين، وإنشاء مدونة سلوك ملزمة. كما يدعو إلى تعديل دستوري لإلغاء جزئيًا القرار الأخير للمحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية.

ويواجه إصلاح المحكمة العليا صعوبات شديدة بسبب الحاجة إلى العمل التشريعي، فلتمرير تعديل دستوري، يجب أن يدعم ثلثا مجلس النواب والشيوخ التعديل، بالإضافة إلى التصديق من قبل ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) بالفعل إن التشريع الذي يدفع إلى التغييرات "الجذرية" سيكون "ميتًا منذ وصوله" إلى مجلس النواب.

ومع ذلك، فإن دعم هاريس للخطة يؤكد على الميزة التي يراها الديمقراطيون في جعل المحكمة العليا المحافظة الغارقة في فضائح الأخلاق قضية حملة كبيرة.

وانخفضت معدلات موافقة المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 38 % الشهر الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته قناة فوكس نيوز بعد أن منح القضاة ترامب بعض الحصانة الجنائية لجهوده لتخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.