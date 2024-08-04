اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 09:41 م
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النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:15 م
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بعدم اقتحام المزلقانات النقل تناش المواطنين عدم اقتحام المزلقانات
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور، والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

ويأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

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النقل

المزلقانات

عبور المزلقانات

المزلقانات العشوائية




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