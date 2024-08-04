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القاهرة الإخبارية: 8 شهداء فى قصف الاحتلال لمنزل بمخيم جباليا بقطاع غزة

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:32 م
القاهرة الإخبارية: 8 شهداء فى قصف الاحتلال لمنزل بمخيم جباليا بقطاع غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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