العراق: ضبط مخابئ ومواد لوجيستية لتنظيم "داعش" الإرهابي في الأنبار

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، ضبط مخابئ وأنفاق وكهوف ومواد لوجيستية لعصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة، وبعد البحث والتفتيش في مناطق صحراء الرطبة ضمن محافظة الأنبار، تم ضبط عدة مخابئ وأنفاق وكهوف ومواد لوجيستية متنوعة وأجهزة فنية مختلفة وكذلك أسلحة خفيفة وأعتدة مختلفة النوع والعيار من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.



وأشارت إلى أنه تم رفع المواد وتسليم بعضها إلى الجهة المعنية وتدمير البعض الآخر مع ردم المخابئ والأنفاق بالكامل من قبل مفارز الجهد الهندسي.