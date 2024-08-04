اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لزيادة الاستثمارات الصناعية..

الرئيس السيسى يؤكد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص (إنفوجراف)

الأحد، 04 أغسطس 2024 04:38 م
الرئيس السيسى يؤكد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص (إنفوجراف) الرئيس السيسي ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.

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