اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 09:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الجزائري يكرم عددا من متقاعدي الجيش وعائلات شهداء مكافحة الإرهاب

الأحد، 04 أغسطس 2024 08:13 م
الرئيس الجزائري يكرم عددا من متقاعدي الجيش وعائلات شهداء مكافحة الإرهاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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كرم الرئيس الجزائري، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، عبدالمجيد تبون، اليوم /الأحد/ عددا من متقاعدي الجيش الجزائري المنحدرين من صفوف جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، وكذلك وعائلات شهداء ومصابي عمليات مكافحة الإرهاب.


جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، بنادي الجيش، بالجزائر العاصمة، في مراسم إحياء اليوم الوطني للجيش الجزائري والمصادف ليوم 4 أغسطس من كل عام والذي أقره الرئيس الجزائري تكريما لجهود الجيش.


وقد حضر مراسم الحفل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، وأعضاء الحكومة الجزائرية برئاسة نذير العرباوي، ولفيف من قيادات وضباط الجيش الجزائري.







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