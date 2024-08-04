الرئيس الأوكرانى يحث قواته على شن المزيد من الهجمات على القواعد الروسية

أحمد علوى

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت القوات المسلحة لبلاده على شن المزيد من الهجمات على القواعد الروسية والخدمات اللوجستية، قائلاً إن ذلك "يجعل النهاية العادلة للحرب أقرب" حسب تعبيره.



ودعا زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (يوكراينفورم) اليوم السبت ،جميع العاملين في صناعة الدفاع الأوكرانية لضرب المطارات الروسية ومصافي النفط والخدمات اللوجستية.



وقال زيلينسكي إن "القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أبلغه اليوم بتفاصيل هذه الضربات المحتملة"، مشيراً إلى أن الأمر يكون أكثر فعالية عندما تعود عواقب الحرب الروسية إلى روسيا، وعندما لا يكون لها مكان للسلام في الأراضي الأوكرانية.



وتابع:"أوكرانيا بحاجة إلى تنفيذ ضربات بعيدة المدى حقًا ضد الروس أينما كانوا وأينما تطلق الصواريخ"، مضيفا أن "أوكرانيا بحاجة إلى هذا القرار حتى تتمكن القوات الأوكرانية من استخدام جميع الأسلحة التي يمكن أن تكون فعالة، لأنه ضروري لحماية حياة شعبنا وإنهاء الحرب بالشروط الأوكرانية".