الخطوط الجوية الهنجارية تعلق جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل

كتب عبد الوهاب الجندى

ألغت شركة الخطوط الجوية الهنجارية، جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، بداية من غدا الإثنين، بسبب تطورات الأحداث الخاصة بالحرب الإسرائيلية في غزة وإمكانية اتساع رقعة الحرب.

كما قررت العديد من الشركات العالمية للطيران، وقف جميع الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب، وسط احتمالات بشن قصف إيراني على إسرائيل، ردا على اغتيال القائد السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من أمس السبت، بتعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن غوريون في تل أبيب، "بسبب الضغط الكثيف من الجمهور"، وسط تعليق شركات الطيران رحلاتها من وإلى إسرائيل.